El equipo jurídico del ex presidente de la Repú­blica, Horacio Cartes, compuesto por los abogados paraguayos Carlos Palacios y Pedro Ovelar, y los brasileños Jacinto Nelson de Miranda Coutinho y Edward Rocha de Carvalho, se encuen­tran atentos y expectan­tes a las siguientes acciones que podrían acontecer en el Brasil, principalmente en el ámbito de la Fiscalía.

El viernes 29 de noviembre último, el ministro relator del Tribunal Superior de Justi­cia del Brasil (Superior Tri­bunal de Justicia – STJ) Roge­rio Schietti Cruz, concedió la medida de urgencia al ex pre­sidente de Paraguay, Horacio Manuel Cartes Jara, y suspen­dió la orden de prisión pre­ventiva decretada contra él hasta el juzgamiento de méri­tos del hábeas corpus. Para el ministro Schietti Cruz, el decreto de prisión que emi­tió el juez Marcelo Bretas no presentaba indicios suficien­tes que justifiquen la restric­ción ambulatoria interpuesta al afectado.

El abogado Palacios, al ser consultado si el ex presidente Horacio Cartes continúa sin­dicado en algún caso en el Brasil, explicó que en este momento no existe un pro­ceso penal abierto contra el ex presidente de la República ni contra las demás personas que fueron incluidas en esta orden de prisión preventiva.

Palacios indicó que este pro­ceso cautelar ya está resuelto, y que el ex presidente ya no cuenta con pedido de prisión en su contra. Lo que se espera son los siguientes pasos del Ministerio Público, a partir de la revocatoria del pedido de prisión, sostuvo.

NOTIFICACIÓN DE INTERPOL

Tras la suspensión de los efectos del decreto de pri­sión preventiva contra el ex presidente Cartes, el Tribu­nal Superior de Justicia (STJ) comunicó su dictamen al juez de primer grado de Tribunal Regional Federal, 2ª Región (TRF-2), a los efectos de can­celar todas las órdenes admi­nistrativas hechas a la Ofi­cina Central Nacional (OCN) de la Interpol Brasil, con sede en Brasilia. A su vez, la OCN BR debería haber enviado la cancelación de la notificación roja a la Secretaría General de la Interpol, con sede central en Lyon, Francia.

Cabe destacar que el minis­tro Rogerio Schietti, en su resolución del viernes 29, sostuvo que no se dieron los presupuestos básicos para la detención preventiva de Car­tes y calificó de “naturaleza excepcional” una medida res­trictiva tan grave.

“La prisión preventiva posee naturaleza excepcional. Debe ser suficientemente moti­vada, con indicación concreta de las razones fácticas y jurí­dicas que justifican la medida cautelar”, argumentó.

“Supremo Tribunal del Brasil puso fin a infamia”

“El Supremo Tribunal del Brasil, con toda justicia, ha puesto fin a la infamia levantada por irresponsables agentes fiscales en complicidad con un juez, la verdad una vez más se impuso a la mentira”, refirió el parlamentario a través de su cuenta de Twit­ter, luego de haberse conocido el fallo del Supremo Tribunal del Brasil, que levantó la solicitud de prisión preventiva dictada por la justicia brasileña contra el ex presidente de la República, Horacio Cartes.

“La justicia brasileña, ávida de publicidad, ha agredido gravemente la soberanía y dignidad de la República del Paraguay al dictar medidas sin fundamentos y totalmente desproporcionados contra un ex presidente, el Gobierno Nacional debe hacer llegar su más enérgico rechazo”, sentenció el ex parlamentario, dando a entender que la administración del jefe de Estado Mario Abdo Benítez debió hacer llegar al gobierno de Brasil su rotundo rechazo ante el intento de agredir.

Diversos constitucionalistas, abogados y autoridades políticas no solo del Partido Colorado, sino de otros sectores la soberanía jurídica del Paraguay, se pronunciaron en contra del intento de atropello a la soberanía jurídica.