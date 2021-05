Durante una entrevista con Telefuturo, el vicepresidente Hugo Velázquez comentó que desea ser el siguiente presidente de la República, que está en condiciones de pujar por ese cargo y que posee un excelente equipo dentro del Partido Colorado.

“Voy a enfrentar a Honor Colorado, a quien ellos pongan. Pero primero debo ganar la candidatura dentro del oficialismo, porque no deseo ir con el oficialismo dividido. Tengo el “ok” de Marito para salir a trabajar sobre mi candidatura”, comentó al consultársele sobre si tiene la bendición del mandamás.

Hugo Velázquez sostuvo que actualmente está ayudando a sus amigos que se postulan para las elecciones municipales y que recién luego se abocará de lleno a su precandidatura presidencial.

Alegó que no tener dinero no será impedimento para pujar contra el candidato del Movimiento Honor Colorado. “La vez pasada nosotros no estábamos en el poder, no teníamos el dinero que tiene Horacio Cartes, pero de igual manera llegamos a la victoria. Hoy nosotros estamos en el poder y seguramente muchos amigos probablemente van a seguir acompañando a Colorado Añetete”, agregó.

Sobre los amigos empresarios de la frontera que hizo durante su época como fiscal, el Vicepresidente dijo que es mito que recibe apoyo de los mismos. Reconoció que sí tiene a “algunos amigos que no necesariamente se meten en política”.

Por último, Velázquez dijo que el liberal Efraín Alegre puede volver a ser el postulante de la oposición y que no cree que sea Payo Cubas.