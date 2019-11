El titular del Congreso, Blas Llano, dijo que el partido se encuentra en bancarrota económica con una deuda de al menos 38.000 millones de guaraníes. Envió más de 10 notas al presidente Efraín Alegre para aclarar sobre el uso de los recursos, pero no recibió respuesta. Él y todas las bancadas coinciden en que no hay diálogo con el actual conductor del PLRA.

Entre esta semana y la siguiente, las dos bancadas liberales de la Cámara Alta- la llanista y la independiente (inicialmente efrainista)- se reunirán para buscar puntos de coincidencia y no descartan trabajar en una sola línea para unificar ambos grupos, compuestos por siete integrantes cada uno.

Esto, ante el distanciamiento y la falta de posibilidades para conversar con el presidente Efraín Alegre, quien toma decisiones en encuentros de comités políticos, sin siquiera lograr quórum, es decir, con resoluciones inválidas.

“Él lleva a tambor batiente todas las decisiones, sin tener los mínimos recaudos legales, hoy el partido está en bancarrota y el responsable es él”, aseguró el titular del Congreso, Blas Llano.

Sobre este punto, estimó que el PLRA acumula una deuda de 38.000 millones de guaraníes y pese a que se enviaron varias notas para conocer el uso que se le dio a los recursos del partido en las últimas elecciones, nunca hubo respuesta.

No obstante, Llano descubrió que durante la campaña hubo un movimiento irregular con la compra de combustible, pues utilizaron boletas comunes (inválidas para justificar gastos) e hicieron figurar adquisiciones de grandes cantidades de una sola estación de servicio. Llano prometió un informe completo en los próximos días.

NI EL MÍNIMO INTENTO DE ACERCAMIENTO

Llano reveló que en todo este tiempo nunca hubo intento de acercamiento por parte de Alegre. “Sea afín o no al señor Alegre, ocupo un lugar importante dentro del Poder Legislativo y no he recibido ni siquiera una llamada suya para tratar de articular algún proyecto de ley o política de bienestar de nuestro pueblo”, afirmó Llano.

Sostuvo que un partido de más de un millón de afiliados y con 132 años de vida institucional, no se maneja de la manera “bolichesca con que él la maneja”.

Las fuerzas internas, compuestas por varios movimientos con sus respectivos líderes, que en su momento apoyaron la candidatura de Efraín, hoy funcionan por su cuenta y en el caso del llanismo, el propio senador asegura que nunca pudo tuvo posibilidad de trabajar porque Alegre siempre cerró todas las puertas y mantiene un manejo vertical.