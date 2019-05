Pese a que aún no está firme la sentencia judicial, sus colegas aprobaron el proyecto de resolución de pérdida de investidura del senador Víctor Bogado. De esta manera, el político colorado se convierte en el cuarto legislador del periodo legislativo 2018- 2023 en dejar su cargo.

En la sesión extraordinaria de la Cámara Alta de este lunes, los legisladores trataron la pérdida de investidura de Víctor Bogado, quien se retiró de la sala con el argumento de que se estaría violando sus derechos legales.

Durante el breve debate, el senador de Honor Colorado, Juan Darío Monges, indicó que no correspondía sacar a su colega porque la condena por cobro indebido de honorarios aún no estaba firme y ejecutoria. Coincidió el liberal Fernando Silva Facetti que echar al representante del pueblo es una violación, porque no existe ninguna prueba.

Sin embargo, los demás legisladores no pensaron igual y por amplia mayoría votaron por echar al legislador. En total, de los 36 presentes, 35 votaron por rajarlo.

Bogado, quien es el cuarto legislador que pierde su banca en este periodo, adelantó que podría accionar internacionalmente si no encuentra respuestas a nivel nacional en su intento de rever la decisión.

En su reemplazo asumirá el suplente colorado Arnaldo Franco, quien fue el secretario privado del entonces presidente Horacio Cartes.

LOS OTROS CASOS

Según los antecedentes, el 22 de diciembre de 2017, la Cámara de Senadores aplicó por primera vez la pérdida de investidura a un legislador, siendo echado el colorado cartista Óscar González Daher.

Antes de esto, el 6 de agosto del 2018, el entonces diputado José María Ibáñez presentó su renuncia al cargo, días después de haber sido salvado de perder su investidura.

Mientras que, el 13 de septiembre del 2018, el oviedista Jorge Oviedo Matto, presentó su renuncia al cargo ante su inminente destitución por parte de sus colegas.