El senador Hugo Richer, del Frente Guasu, manifestó que estuvo participando la semana pasada del lanzamiento de candidatura del concejal Miguel Prieto para la Intendencia de Ciudad del Este.

Richer señaló que el concejal Prieto recibió el apoyo del Frente Guasu y casi todos los sectores de la oposición, menos del PLRA. “La idea me parece es que hay que unir a la fuerza democrática en Ciudad del Este”, dijo en contacto con la 970 AM.

Refirió que la idea es plantear un proyecto, como mínimo hasta el 2025, ya desde las próximas elecciones municipales.

El senador dijo que Prieto tiene un reconocimiento de gran parte de la ciudadanía de Ciudad del Este, principalmente por su conducta política en toda la crisis de la Municipalidad. “Ha demostrado capacidad para líder y principalmente para unir a todas estas fuerzas”, subrayó.

Por último, aseguró que el concejal Prieto está con el deseo de hablar con todos los sectores en base a su candidatura. “Si la oposición no se une, no existe ninguna posibilidad de ganar la batalla final electoral. Toda la lucha que se vino haciendo antes, no se va a capitalizar todo este proceso”, finalizó.