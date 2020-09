El senador Antonio Barrios (Honor Colorado) adelantó que desde su movimiento no impulsarán la pérdida de investidura de Rodolfo Friedmann al considerar que el mismo ocupa irregularmente su banca y por lo tanto no posee investidura alguna. Sin embargo, confirmó que el bloque sí acompañará el pedido de raje si otro sector lo promociona. “Estaremos acompañando si alguien más propone”, acotó.

El legislador mencionó que ya es insostenible el apoyo que daban los amigos de Friedmann en el Senado, ya que se desplomó el argumento de que las denuncias en su contra datan de su época de Gobernador del Guairá, porque ahora aparecieron nuevas evidencias que demuestran que la práctica irregular la siguió haciendo mientras ocupaba su curul en la Cámara Alta del Congreso.

“Los nuevos audios marcan que siguió operando desde su banca de senador mau. Hay pruebas claras de que siendo senador siguió cometiendo irregularidades. Por mucho menos hemos sacado a otra gente. Es contundente y no se puede sostener. Sería interesante saber la postura de ciertos senadores ahora con las nuevas pruebas. Ante nuevas evidencias, tiene que haber un nuevo escenario”, dijo.

El congresista colorado mencionó que está confiado en que sus colegas piensen igual y echen al político guaireño del Poder Legislativo. “Creo que tendría que salir este señor. No hay manera de que se siga sosteniendo que solo cometió las irregularidades cuando era gobernador”, reiteró.

Por otra parte, Barrios comentó a la radio Universo 970 AM que el caso de Friedmann no aparece en la agenda de la operación cicatriz entre sus líderes Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez. “Friedmann no figura en ninguna agenda y menos en la del partido”, subrayó.

#Tempranísimo



Habla el Senador Antonio Barrios, sobre el caso Rodolfo Friedmann.



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV y 12 Personal

https://t.co/fYMaekk5tL

@Universo970py pic.twitter.com/ER0EpaCqoJ — GEN (@SomosGEN) September 2, 2020

NUEVAS EVIDENCIAS

Alvaro Alfaro, primo hermano de Rodolfo Friedmann, revela en una serie de audios de whatsapp difundidos anoche en el programa “La Caja Negra” cómo el senador gerenciaba la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) para que siga ganando licitaciones para la provisión de almuerzo escolar en varios municipios, gobernaciones e incluso en la Itaipú binacional para alimentar a funcionarios. “Después del 15 de agosto vamos a tener más poder” le dice Alfaro a Alexander Torales, exsocio comercial de Friedmann, con el fin de esperar más tiempo para presentarse en próximas licitaciones. El senador disponía cuándo se debían realizar las protestas de los pliegos, por ejemplo en una licitación en Paraguarí y cuándo debían presentar documentaciones para obtener la certificación ISO 9001.

Desde la llegada de Friedmann al Senado, conforme al relato del primo de éste y también gerenciador de ESSA se inicia un plan de expansión de los servicios proveídos por ESSA a otros municipios y gobiernos departamentales del país. El 16 de mayo de 2019, la empresa ESSA ganó un contrato de G. 11 mil millones en la gobernación de Guairá, cuando Friedmann era senador, además de otro contrato por valor de G. 16 mil millones en la gobernación de Caazapá.

En un mensaje de whatsapp remitido por Alfaro al entonces administrador y accionista de ESSA, Hugo Alexander Torales, en fecha 18 de julio de 2018, éste le requiere información sobre la firma de un nuevo contrato para la provisión del Almuerzo Escolar en la Gobernación del Guairá, teniendo en cuenta que Friedmann se apuraba para cobrar el anticipo y Torales se había retrasado en la presentación de algunos documentos. Alfaro le reclama a Torales el hecho de que no haya firmado aún el contrato puesto que eso les impedía acceder al pago.

En otro mensaje, se observa que, a pedido de Friedmann, se realiza una extracción del Banco Familiar de G. 150 millones que se efectúa por intermedio de la contadora de la empresa Lourdes González -también procesada por la fiscalía-. Mientras que, en un mensaje de audio, Alfaro le expresa a Torales su preocupación por que se había efectivizado el cheque y aún no se había depositado a la cuenta de la empresa. “Lo del banco es lo que me preocupa, porque el lunes se cobró un cheque y Lourdes (González) sigue teniendo el dinero, es mucha plata. Es muy riesgoso, tiene que estar depositado en una cuenta ese dinero. Rodolfo me llama y me insiste, le dije que el proceso está en el banco y le dije que a lo mejor para el próximo cobro ya vamos a tener una cuenta habilitada”.

AUDIOS DE ALVARO ALFARO REMITIDOS A ALEXANDER TORALES CONFIRMAN QUE FRIEDMAN GERENCIABA ESSA SIENDO SENADOR (Todos esos mensajes fueron remitidos a partir del 1 de julio de 2018, cuando Friedmann ya ocupaba su banca)