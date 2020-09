El senador Enrique Riera no duda de que la corrupción manifiesta del ex gobernador Rodolfo Friedmann podría implicar un descrédito a la hora de pensar en las elecciones del 2023.

"Estamos a un paso de llegar al socialismo que impera en Venezuela o al anarquismo de Bolivia", indicó Riera en entrevista exclusiva con La Nueva República, programa emitido por Canal GEN.

El senador sostiene que el caso que involucra al colega Rodolfo Friedmann pone en alerta el futuro del coloradismo para las futuras elecciones del 2023, dado que su conducta genera un descrédito en los referentes actuales.

"Si no recuperamos la bandera de la ética no vamos a tener futuro. Para el 2023 no tendremos un buen futuro", atinó a decir el exministro de educación.

Riera deplora la manera en que se salvó al ex gobernador de Guairá y afirma que esa situación pone de manifiesto que "estamos ante un Estado que privilegia a unos pocos".

"Esto que hicieron en el senado daña al país y al Congreso mismo. Este es un Estado que hay que cambiar. Fíjense que hoy sale en un diario que 380.000 jóvenes están sin trabajo y los senadores no entienden que la corrupción es el principal causante de pobreza, porque la plata no sobra", añadió.

Sostiene además que para fortalecer al Partido Colorado y recuperar su protagonismo en base a figuras creíbles "hay que dar espacios a los jóvenes".

"Se tiene que depurar el Partido. Detrás de este caso que representa Friedmann hay toda una estructura que cambiar y eso lo lograremos con gente preparada", advirtió.

Aclaró que "no necesitamos un premio nobel ni un tipo con mucha plata" pero sí volver a las raíces del Partido que es "formar valores" y que trabajen desde la política para servir a la gente.

"Si Friedmann quiere ganar plata que se vaya al sector privado. No puede andar facturando más de cien millones de dólares a costa del pueblo, porque nosotros pagamos los impuestos para que unos cuantos vivan de este boliche", indicó.

Contó que "en su momento hablamos con Mario Abdo Benítez y le pedimos que cambie al menos al 50% de su gabinete" y que si no lo hacía corría el riesgo de que caiga junto con todo el coloradismo.

"El problema que se da con Rodolfo es demasiado obvio y el senado no tiene las agallas para sacarlo. Nos distraemos en un tema como este mientras secuestraron a un karai guasu como Oscar Denis.Aquí ya nos e trata de color, se trata del país", subrayó.