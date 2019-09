En conversación con la 780 AM, el legislador Enrique Riera indicó que a título personal, no así representando al movimiento Honor Colorado, está confiado en que debe impulsarse el enjuiciamiento del Poder Ejecutivo. “Esta es una opinión personal, que coincide con la del senador Sergio Godoy: Yo creo que hay que llevar adelante el juicio político porque faltan cuatro años y con este tipo de conducción no vamos a salir adelante”, dijo.

Resaltó que el presidente Mario Abdo no logrará terminar sus cuatro años de gobierno que le quedan, porque insiste en no mantener al Partido Colorado unido. En cambio, se alía con los referentes la oposición, quienes fueron los que quisieron sacarlo del poder mediante el primer intento de juicio político.

“Veo un Gobierno frágil que no acusó el impacto. Habían números para el juicio y se salvó de milagro. Vi una actitud evasiva. Caló le hace un dibujo dentro de un termo y realmente parece que (Mario Abdo) vive dentro de un termo, no vive en la realidad”, lanzó.

Además alegó que el mandatario, sin bajar un pedestal de soberbia, no convoca a un diálogo nacional, no acepta sus errores y no tiene una pizca de autocrítica. A su parecer esto hace pensar que no está asumiendo la gravedad en un contexto socio económico complicado.

En conferencia de prensa, Riera ahondó que no terminaron las causales para un juicio político y remarcó que no se puede negociar Itaipú Binacional con un gobierno debilitado.

“No va aguantar los cuatro años, no va a llegar, realmente su gobierno no genera esperanzas. Cuatro años son muy largos, no va a llegar. La ciudadanía debe tener sensación de esperanzas, pero eso no se traduce en la realidad. (Mario Abdo) no tiene clara la película”, lanzó.