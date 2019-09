Las primeras versiones salie­ron de la propia bancada de Colorado Añetete en la Cámara de Senadores, lo que más tarde tomó fuerza luego de que Friedmann se haya reu­nido con el presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez. Aparentemente, Fried­mann había solicitado un ministerio para dejar su banca, pero el mandatario lo estaría designando en una embajada (consulado en Miami), aun­que todas estas versiones no fueron aún confirmadas por parte del oficialismo.

La banca de Rodolfo Fried­mann es un reclamo del movimiento Honor Colo­rado, atendiendo que el mismo asumió en reem­plazo del ex presidente de la República Horacio Cartes, a quien no dejaron asumir en agosto del 2018. El enton­ces presidente del Congreso Nacional, el senador Fer­nando Lugo, en una deci­sión unipersonal, convocó a Rodolfo Friedmann a jurar en reemplazo de Cartes y a Mirta Gusinky en reemplazo de Nicanor Duarte Frutos, pese a la habilitación del Tri­bunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

A partir de ese momento, el movimiento Honor Colorado reclamó el lugar asumido por Friedmann. Además, los refe­rentes de este movimiento consideran al mismo como un senador “mau”. La salida del ex gobernador de Guairá de su banca incluso es un pedido por la paz y la unidad dentro del Partido Colorado, que hasta el momento no se ha concre­tado como se esperaba. En las últimas reuniones entre el líder y representantes del movimiento Honor Colorado y referentes de Colorado Añe­tete, nuevamente fue punto de debate la banca de Fried­mann. Sin embargo, Cartes ya había confirmado que no asumirá. En ese caso, que­daría la curul para el sena­dor suplente Arnaldo Franco, también de Honor Colorado.