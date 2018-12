El senador Rodolfo Friedmann celebró lo que a su criterio significa que la justicia dio la razón a la comisión Messer, a pesar de que el fallo del juez Alcides Corbeta no contempla ninguno de sus pedidos.

El exgobernador de Guairá aseguró que hoy la justicia reconoció las actuaciones de la comisión bicameral y “dio la razón” a sus integrantes en lo referente a la convocatoria del líder del movimiento Honor Colorado. Ahora aguardarán la notificación oficial para analizar los siguientes pasos.

Para Friedmann, la resolución confirma que la comisión obró de buena manera, y emite un mensaje de que nadie está por encima de la Constitución Nacional.

Ahora se prevé una nueva reunión de la Bicameral en el transcurso del jueves para ver si se dan las condiciones para una nueva convocatoria al expresidente, más aun teniendo en cuenta que hoy concluyen las actividades del órgano que entra en receso hasta el mes de marzo.

“Vamos a decidir en comisión en el día de hoy, tenemos que ver si hay mecanismos institucionales que permitan por ejemplo una convocatoria fuera del 20, ver si jurídicamente es posible”, dijo.

LO QUE DICE EL PETITORIO Y LA RESOLUCIÓN

-Pedido de Friedmann a la justicia: disponer que HC comparezca ante CBI y ordenar en caso de no comparecer el uso de fuerza pública.









-Juez Alcides Corbeta resuelve que convocatoria es facultad de CBI, no suya, y si Cartes no asiste sin causa justificada, evaluará sancionarlo (multa o arresto domiciliario hasta 15 días) tomando en cuenta los antecedentes y conforme a la ley.

Sobre el mismo tema, el senador Enrique Riera cuestionó que el gobierno actual centra su atención única y exclusivamente al caso Messer, cuando existen áreas desatendidas que requieren acciones urgentes, como la educación, la seguridad, las relaciones exteriores. Riera afirmó que todo está orquestado por ABC Color, que “genera una cortina de humo para olvidar los temas importantes”.

Con respecto al fallo en sí, el parlamentario cree que lo más recomendable sería que el expresidente responda por escrito, “si hay una intención real de buscar la verdad que hagan mil preguntas si es necesario”. Agregó que el propio vicepresidente del Congreso, dijo que podía declarar por escrito

También consideró conveniente que el Congreso defina si Cartes es senador electo y proclamado y a partir de esto, determinar sus derechos y garantías antes de una eventual comparecencia.

El juez Alcides Corbeta resolvió que es facultad de la Comisión Bicameral convocar al expresidente Horacio Cartes y no del juzgado, por lo que no puede obligarlo a asistir al Congreso. Sin embargo, recordó que sí puede aplicar la sanción si es que no comparece, aunque cuando se dé esta situación analizará si el exmandatario posee fueros al ser senador electo y proclamado.