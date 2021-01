En entrevista con el programa Tempranísimo, 970 Am y canal Gen, el abogado y apoderado colorado Eduardo González se refirió al caso de Efraín Alegre, quien anoche ingresó a la Agrupación Especializada luego de que la jueza Cynthia Lovera ordenara su reclusión por incumplimiento de las medidas impuestas en el marco de una causa por falsificación de firmas.

“Esto no me sorprende. Estamos llegando a una anarquía total de parte de estas personas, porque lo único que ellos dicen es lo que vale y no sirve lo que dicen otras personas, ya se darán cuenta quiénes realmente son los dictadores. Se dan el tupé de decir esta sentencia judicial no la vamos a cumplir”, arremetió.

El profesional del derecho indicó que la justicia incluso “fue benevolente” con el político liberal, ya que desde el año pasado incumplía con las reglas de conductas impuestas para que no vaya a prisión de manera preventiva. “Esta es una situación que el mismo Efraín generó. A favor de él la justicia fue lenta”, refirió.

Recordó que los diputados colorados Ulises Quintana y Miguel Cuevas fueron a prisión pero nadie salió a cuestionar lo resuelto por la justicia en su momento. “Cumplieron con la medida y no salieron a hacer un show”, comparó con el caso de Efraín, quien convocó a sus seguidores y aseguró que la prisión será su campo de batalla contra Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes, sus eternos rivales políticos, a quienes sindica de ser los responsables de su reclusión.

Así también, el letrado cuestionó que otros sectores de la oposición sacaron comunicados a favor de Efraín Alegre, siendo que la justicia concedió varios beneficios al mismo.

“Si bien es cierto que hay una presunción de inocencia y la Fiscalía debe demostrar su culpabilidad, él también debe someterse a las reglas del juego, porque son para todos, sea un presidente de la República, un presidente de un partido político, un peón o un capataz”, argumentó. “¿Solo los colorados podemos ir presos y no la oposición? ¿Se le vio a Rafael Filizzola con medidas alternativas o preso? ¿Se vio a un intendente liberal preso? A rajatabla la justicia se le aplica a los colorados, pero no a los de la oposición”, criticó.

El líder del liberalismo, Efraín Alegre, preso número 171, pasó su primera noche en la Agrupación Especializada tras la decisión judicial de remitirlo a prisión por haber incumplido con las medidas alternativas impuestas en una causa por falsificación de firmas. Se espera que primero haga la cuarentena sanitaria para determinar su destino final.