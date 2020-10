En la sesión pasada, el cuestionado legislador guaireño presentó un pedido de informe a la Gobernación del Guairá, sin dar mayores explicaciones sobre esta solicitud. El colorado Enrique Bacchetta manifestó que era un documento muy amplio y que más bien tenía el tono de un tinte extorsivo. A lo que Friedmann respondió que siempre se aprueban estos pedidos sin tantos cuestionamientos.

“Noto que pide informe sobre lo que está a la vista de todos. No hace falta pedirle al gobernador, porque en todos los lugares está la información. Tiene un tinte hasta si se quiere decir, mirá qué hago este pedido. Y yo realmente quería nomás hacer notar que me parece fuera de lugar, tan voluminoso, sin una explicación. Por qué le pide todos estos puntos al gobernador, tiene alguna investigación en ciernes o tiene un encono personal hacia el gobernador de su zona; que nos explique. Siempre aprobamos. Pero cuando yo vi este planteamiento me pareció desproporcional y sin explicación. Tiene un tinte hasta extorsivo, acá yo te envío este tema, vete vos. Que explique de qué se trata para que uno pueda aprobar con tranquilidad”, argumentó Bacchetta.

Finalmente, tras la acalorada discusión, Friedmann logró su cometido y consiguió que sea aprobado su pedido de informe.

Días atrás, el político guaireño fue salvado por una mayoría del Senado, por lo que conservó su banca. Rodolfo Max Friedmann fue imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo en calidad de autor. Sus colegas ya le desaforaron para que pueda ser investigado por la justicia.