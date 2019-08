Stephan Rasmussen, senador de Patria Querida, lamentó que el presidente Mario Abdo Benítez no aprovechó la oportunidad que tuvo para hablar.

“El Presidente de la República no dijo nada ayer, dijo cosas que todos sabemos. El Presidente ayer tuvo la brillante oportunidad de decir algo y no dijo nada”, sostuvo Stephan Rasmussen en charla con la 730 AM.

El legislador consideró que Mario Abdo no tendrá más oportunidades a futuro, por lo que insistió que debe “soltar la mano” al Vicepresidente de la República, caso contrario este lo terminará arrastrando.

“Yo creo que la ciudadanía esperaba que Mario Abdo diga que el Vicepresidente le traicionó”, lanzó el congresista de Patria Querida, partido político que desde un principio manifestó su apoyo al jefe de Estado, pese a considerar que su gobierno era deficiente.

Tras desactivarse el juicio político, el presidente Mario Abdo agradeció públicamente a sus seguidores, pidió perdón si es que llegó a obrar mal y aseguró que serán destituidos los funcionarios que cometieron algún error, aunque esto lo dijo en forma genérica y no por algún caso en específico.