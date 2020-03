El precandidato a la Junta Municipal de Coronel Oviedo por Honor Colorado, Mirko Cor­tés, denunció que su pareja fue despedida del Consejo de Salud de esta ciudad por tan solo aparecer en una foto­grafía con el mismo. Se trata de Ramona Ortiz, quien era funcionaria de la depen­dencia municipal de Coro­nel Oviedo, incluso ya habría recibido semanas antes amenazas sobre su despido si participaba de actividades partidarias de Cortés.

“Yo estoy hoy como pre­candidato a concejal por un movimiento del sector del Partido Colorado, que no es oficialista en nuestra ciudad, y parte de ahí que se le saque a mi pareja. Quince días antes ya fue amedrentada, ya fue amenazada de que no participe de actos polí­ticos, que no se saque fotos conmigo, de que no publique ciertas cosas que inducen a votar o a creer en una nueva persona”, relató el precandi­dato a la concejalía.

Luego de estas amena­zas, en el periodo de estos quince días, Ortiz recibió el documento en el cual le informa que se prescinden de sus servicios. “Después de esos quince días ya prác­ticamente le presentan un escrito en el cual le seña­lan que ya no contarán con sus servicios. Ella era con­tratada por el Consejo de Salud de Coronel Oviedo, y todo nos lleva a eso”, conti­núa relatando Cortés.

En este sentido, adelantó que para el próximo lunes está pendiente una reunión del comando de esta ciudad en la cual será puesto a con­sideración la situación de la mujer despedida.

“Tenemos una reunión con el comando este lunes, pero no sabemos si se realizará esta reunión por el tema del coronavirus, pero estamos hablando con los líderes de nuestros movimientos para ver qué podemos hacer. Vamos a conversar este lunes con nuestro líder distrital, que es Carlos Godoy, el dipu­tado Miguel del Puerto está al tanto, él es nuestro líder departamental, y ver qué podemos hacer”, mencionó.

Asimismo, cuestionó que por un lado se habla de la unidad dentro del Partido Colorado, sin embargo, en las bases partidarias se implementan el amedren­tamiento y persecución a los que no pertenecen al oficia­lismo. “Estamos hablando de la unidad partidaria, nuestro intendente fue el que organizó una reunión a nivel nacional de inten­dentes colorados, promul­gando la unidad, pero prác­ticamente en las bases por ciertas actitudes que toma uno son despedidos de sus trabajos. Es evidente que ese fue el motivo”, criticó.Agregó que la situación está afectando al Partido Colo­rado y dificultando que se concrete la unidad parti­daria. “De cierta manera, a nosotros como jóvenes nos afecta demasiado, porque este tipo de actitudes son las que apartan a la juventud de la política, son estas actitu­des las que nos dejan prác­ticamente en no creer en el sistema político de nuestro partido, nuestro partido es el que se está dañando con esto”, sentenció.

Por su parte, el diputado Miguel del Puerto lamentó “las persecuciones sistemá­ticas que se vienen dando en varias instituciones públi­cas a funcionarios que no comulgan con el oficia­lismo actual”. Anunció que estas denuncias de persecu­ciones serán comunicadas al Comando Nacional y a través del Congreso Nacional soli­citarán los informes corres­pondientes de los casos.