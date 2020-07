“Le dije lo que todo el mundo le dice, pero él tiene su preferencia y es el presidente, le dije que Petta se quede si es honesto, fantástico, mandale a la Aduana, que no pase ni el aire, porque es fiscal y qué se yo”, reveló en contacto con la 1080 AM el senador Enrique Riera sobre lo conversado con el mandatario Mario Abdo Benítez.

También le habló sobre Rodolfo Friedmann y de cuán agraviados se sintieron todos los sectores de la producción al ver su falta de capacidad y de conocimiento en el campo. Le sugirió poner otro perfil allí.

En contrapartida le dejó sus buenos comentarios sobre las gestiones de Joaquín Roa (SEN) y de Liz Cramer (MIC), de quienes destacó la idoneidad, la transparencia y la honestidad.

“Le dije que renueve un 30 a 40 % de sus jugadores, inclusive que entiendo confianza con Benigno-con quien tengo una relación personal de aciertos y errores- pero igual se desgasta, no sé si es bueno que siga ahí”, contó Riera.

Sobre el punto, sugirió que López vaya a Itaipú y que Ernst Bergen venga al Ministerio de Hacienda. La respuesta de Abdo fue que haría cambios antes del 15 de agosto.

El senador Enrique Riera dejó de pertenecer a Honor Colorado el 11 de diciembre pasado para independizarse y pasar a su propio movimiento, Esperanza Republicana. No obstante, en las últimas semanas se lo ve muy próximo y afín a Colorado Añetete. El propio Riera no descarta que en un futuro no muy lejano pudiera pasar a carpas oficialistas.