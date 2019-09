Honor Colorado mantendrá el apoyo al Gobierno mientras los proyectos vayan en beneficio de la ciudadanía, sin embargo, esto no significa que las bancadas estén unificadas, aclaró el diputado Pedro Alliana, quien señaló que el bloque de los 43 existe, pero que los acuerdos son solo para algunos temas.

El presidente de la Cámara Baja y de la ANR, Pedro Alliana, aclaró que nunca se habló de una unificación de bancadas, sino de un bloque grande, el de los 43, en donde cada bancada actuaría por separado y que solo coincidirían en ciertos temas como: Presupuesto General de la Nación, pedidos de créditos para obras de infraestructura y pedidos sociales.

“No tiene fecha de vencimiento, toda vez que le demos el apoyo al presidente y vaya en beneficio del pueblo paraguayo vamos a continuar”, dijo el diputado colorado Pedro Alliana.

Sin embargo, reconoció que existen ciertas molestias de Honor Colorado hacia Añetete, por “algunas posturas” que tomaron los oficialistas sin comunicar al bloque de los 43.

En cuanto a la continuidad de los ministros, Alliana aclaró que ni él, ni el movimiento dieron nombres de ningún reemplazante, pero que pese a esto aguardan un golpe de timón.

Una de las carteras más criticadas actualmente es la del Interior, no obstante, Alliana aclaró que hoy no apoyaría una interpelación a Juan Ernesto Villamayor.

“Muchísima gente rechaza por la percepción de inseguridad, pero esa es una decisión que la va a tomar el señor presidente de la República”, afirmó Alliana.

ESPERABAN RENUNCIA DE FRIEDMANN

Si bien reiteró que Honor Colorado no pone ningún condicionamiento al Gobierno, admitió que lo que esperaban de Rodolfo Friedmann era la renuncia y no el pedido de permiso, teniendo en cuenta que no fue electo ni proclamado.