Horacio Cartes, expresidente de la República, manifestó que no le incomoda en lo absoluto la convocatoria de la Comisión Bicameral que investiga el caso del empresario Darío Messer.

“Aquello se va a solucionar, está en manos de los abogados, ahí se va a solucionar. Pero, no me incomoda absolutamente”, expresó el expresidente de la República, Horacio Cartes, en una entrevista exclusiva para el canal GEN.

“Hasta me pone feliz que no pudieron encontrarle problemas a Horacio Cartes, que no paramos con este circo. Porque si lo hubieran encontrado, como ya lo hubieran hecho”, agregó.

El exmandatario fue convocado para el lunes 18 de marzo, por el senador Rodolfo Friedmann, presidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que investiga el caso del empresario Darío Messer.

Por otra parte, Cartes dijo que ya no piensa en ninguna candidatura, pero va a estar apoyando en todo lo que considere que sea mejor para el Partido Colorado.

“Tenemos que evolucionar, el país ya no tolera. El que empiece a autocriticarse, es el que tiende a tener la mayor cantidad de votos el día de mañana”, finalizó.