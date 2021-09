En entrevista con la radio 650 AM, el diputado liberal Édgar Acosta indicó que le parece bien que el empresario farmacéutico Norman Harrison entre a la cancha si quiere ser presidente de la República, así como también desean sus correligionarios Víctor Ríos y Martín Burt.

“Si Harrison entra, debe conquistar corazones, no que se le vea solo por la billetera. Si es billetera contra billetera, le va a ganar (Horacio) Cartes. La política es contacto, es pasión, hay que conquistar corazones de la gente. A mí por lo menos todavía no me conquista. Si me preguntan hoy: ¿Quién puede ser el estadista con mano dura contra la corrupción? Es Carlos Mateo Balmelli", lanzó el entrevistado.

Semanas atrás, Harrison lanzó un contundente discurso durante su participación de la presentación de candidaturas del PLRA con miras a próximas municipales en la ciudad de Limpio. Por primera vez, el farmacéutico apuntó abiertamente al Palacio de López, al momento de embanderarse de las vacunas anticovid de Pfizer que llegaron al país.

Por otra parte, el legislador liberal dijo que no está siguiendo mucho lo que pasa en el partido político respecto a sus terribles finanzas, porque trata de involucrarse al 100% en su trabajo en la Bicameral del Congreso.

“No sé qué hará el PLRA con las deudas, es muy preocupante. No sé si hará préstamos o aportantes fuera del partido o que los votos conseguidos en las elecciones mejoren la situación. El partido siempre aporta a los candidatos. Casi 7.000 millones de guaraníes en interés nomás luego es”, indicó.

El congresista comentó que incluso él hace años no aporta al partido político porque no está pudiendo conseguir el dinero necesario para ese cumplimiento.

“Estoy 100% de acuerdo en que se tiene que transparentar todo, hay que aclarar este tema. Es dinero público que entra al partido, es muy delicado. También se tiene que reclamar el tema de los subsidios y aportes de afiliados. Se tiene que transparentar esto, independientemente a lo que la Justicia Electoral presente. Hay que aclarar, es dinero que entra al partido, es dinero público de los impuestos", agregó en otro momento.