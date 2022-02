En contacto con la 780 AM, el legislador colorado sostuvo que las denuncias del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el exjefe de Estado Horacio Cartes forman parte de las instrucciones que realiza el mandatario Mario Abdo Benítez al alto funcionario y guardan relación con las internas coloradas.

“Es componente de la batalla interna partidaria, con precandidaturas ya claramente perfiladas, y no tengo ninguna duda de que el ministro no actúa per sé, no actúa por sí mismo. ¿Quién es el jefe de Giuzzio?”, dijo refiriéndose a Mario Abdo Benítez. “En este festín de ataques también está metido Hugo Velázquez, tanto o más que Marito”, agregó.

Sostuvo que Giuzzio y la senadora Lilian Samaniego montaron un show en la Comisión Permanente del Congreso, donde la autoridad denunció a Horacio Cartes. Esto lo hicieron con el beneplácito de Velázquez y Abdo, según el entrevistado.

Calé Galaverna preguntó por qué Giuzzio no hace las denuncias ante el Ministerio Público, siendo que es abogado y también fue fiscal, por lo que conoce muy bien los senderos procesales. “Es una denuncia irresponsable y hacerlo ante la Seprelad no tiene consecuencias para el denunciante”, respondió al consultársele sobre por qué no lo hizo ante la Fiscalía como corresponde legalmente.

Recordó además que Giuzzio montaba “espectaculares shows mediáticos” cuando se desempeñó como agente fiscal y agregó que su actual gestión es lamentable. “Cualquier otro presidente lo hubiera destituido hace tiempo (...) está cada vez más desprestigiado y descalificado por la opinión pública”, indicó.

Finalmente sostuvo que el Secretario de Estado no pasa de ser un triste personaje, sin ninguna significación política, pero que logra de alguna forma tener la atención de la prensa.