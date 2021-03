El movimiento Honor Colorado (HC) analizará este martes el libelo acusatorio presentado por los diputados liberales, pero la bancada cartista se mantiene aún en su posición de no acompañar el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez.

El diputado colorado Derlis Maidana confirmó a la radio 650 AM que al mediodía de esta jornada los integrantes de Honor Colorado mantendrán una reunión virtual para analizar en conjunto el borrador del libelo acusatorio que fue presentado por sus colegas liberales.

Adelantó, no obstante, que por el momento la postura del movimiento sigue igual, por el no enjuiciamiento al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez, al no existir méritos para ello y además porque la preocupación principal en la actualidad es la situación sanitaria por la explosión de los contagios de Covid-19.

“No cambió nuestra posición sobre el juicio político. Por el momento solo estamos observando cómo se presentan las cosas y hoy analizaremos más en la reunión. El análisis sobre los cambios en el gabinete lo hacemos permanentemente. Con los realizados hasta ahora creo que se descomprimió un poco el ambiente pero esperamos que hayan más cambios", indicó.

En el hipotético caso de que la postura actual de HC llegara a variar, Maidana aseguró que podrían acompañar un juicio por separado, analizando caso por caso, primero a uno y luego al otro integrante del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el legislador expresó su desacuerdo en la propuesta de “Nano” Galaverna, de extender el mandato de los intendentes y concejales por un año más. Al respecto resaltó que el cronograma electoral ya está establecido, ya se pagó por el alquiler de las urnas electrónicas y tampoco se puede mezclar después las elecciones municipales con las generales.