En un acto partidario de la ANR en Concepción, el expresidente de la República y actual líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, manifestó que tiene una deuda con el Partido Colorado ya que fue el que lo puso en el máximo cargo.

Al respecto de su posible candidatura a la Presidencia de la ANR, Cartes dijo que su deseo es empezar a trabajar, pero no dio una confirmación oficial. “Yo no he dicho que sí todavía para la Presidencia del Partido. Yo quiero entrar a sumar, quiero un Partido Colorado que llegue a la gente más necesitada y no sea solo ganar elecciones”, subrayó.

Por otra parte, Cartes dio un mensaje al intendente electo de Concepción, Berni Villalba, y le pidió que “no sea un intendente más y que muestre la diferencia”.

“Tenemos que marcar la diferencia. Un expresidente de la Argentina, Mauricio Macri, me hizo una exposición del valor que tiene el río Paraguay que conecta a cinco países. Vemos que Concepción es un departamento de tantas oportunidades y creo que todavía no le dimos su verdadero lugar”, expresó.

“Tenemos que darle respuestas a la gente que se afilia. Una afiliación es una esperanza para estudiar o trabajar. La única ofrece oportunidades es nuestra querida Asociación Nacional Republicana”, recalcó.