El empresario Norman Harrison confirmó que tomó la decisión de seguir en el sector privado y no lanzarse a la arena política como precandidato a la Presidencia de la República.

En entrevista con la radio 780 AM, el empresario farmacéutico y de multimedios Norman Harrison anunció que desistirá de su precandidatura presidencial y agradeció a todas las personas que acompañaron su propuesta “solidaria” que pretendía unir al país durante el momento más crítico.

“Asumí esta tarea de luchar con tanta muerte que traía la pandemia y, a través del almacenamiento y distribución de vacunas para todo el país, hicimos eso. Así Paraguay logró controlar la pandemia”, señaló.

Sin embargo, comentó que tras analizar con su familia optó por desistir de alguna pretensión electoralista. “Esta es una visión muy personal, uno con la cabeza fría hace evaluaciones y tiene que saber el lugar donde pertenece y donde se siente cómodo, en mi caso en el sector empresarial”, dijo. “No tengo más ningún interés en ninguna otra candidatura a ningún cargo electivo”, agregó dejando en claro que no buscará candidatarse para otro puesto que no sea el presidencial.

Harrison sostuvo que seguirá colaborando con el país desde el sector empresarial, con una fuerte vocación social. “El deseo de hacer algo mayor por mi país fue lo que me impulsó a recorrer mi país, a colaborar, a buscar un bien mayor. Continuaré con mis programas sociales, sobre todo fortaleciendo el tema de salud. Está el proceso de donación de toda la capacidad de almacenamiento de menos 70 grados a Salud Pública, para que directamente maneje el almacenamiento y distribución de las vacunas”, indicó.

Por otro lado expresó que si los actuales actores políticos en el liberalismo no se unen por un bien mayor, no será posible la alternancia del poder. “Mi intención fue ayudar a establecer el canal de comunicación entre estos dos liberales (Blas Llano y Efraín Alegre)”, indicó al momento de resaltar que se deben buscar las razones que unan y no los motivos que separan.