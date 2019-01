Las características impuestas por el ex mandatario, al asumir él las donaciones, organizando verdaderas concentraciones con dirigentes de base y potencial electorado, confirman el riesgo del uso del dinero de la binacional para los fines proselitistas, en un prematuro arranque de las siguientes compulsas electorales, en las que se renovarán las autoridades de la Junta de Gobierno del Partido Colorado.

Con la presencia del presidente Mario Abdo Benítez, Duarte Frutos, quien en los comicios de abril aspiró a una banca en el Senado para el presente período, pero no pudo jurar debido al rechazo de sectores de la oposición y colorados abdistas, tuvo que conformarse en agosto con la titularidad de la EBY, un cargo que le da cierto protagonismo y, principalmente, disponibilidad de cuantiosos recursos económicos, para forjarse una plataforma electoral.

El hecho se evidenció en varias ocasiones. En octubre pasado, en Misiones entregó becas estudiantiles, asistencia para pequeños productores e incluso viviendas sociales iniciadas en el gobierno anterior. En noviembre lo hizo en Caazapá, en tanto que en Asunción también entregó víveres a afectados por las inundaciones.

El pasado viernes el Gobierno, mediante la binacional, habilitó las unidades de terapia intensiva para niños y adultos en los hospitales de San Ignacio y San Juan Bautista.

“Hay que entender mejor el concepto. Esto es política pura. Lo que tenemos que condenar son las obras con intereses sectarios y partidarios que pretenden beneficiar solo a una parte de la sociedad”, mencionó en un encendido discurso en el que su fervor reveló su intención proselitista, pues terminó con un discurso político de ataque contra el anterior presidente de la República, Horacio Cartes, teniendo en cuenta que es uno de los eventuales rivales para la Junta de Gobierno.

“Terminó lo que terminó. Lo que se fue se fue y eso ya no viene. Soy ex presidente y ex presidente es ex presidente. Igual, aunque tenga mucha plata será ex presidente”, sentenció.