La bancada de Honor Colorado no retrocederá en su postura de exigir que las bancas sean ocupadas por senadores electos. De cumplirse el pedido deberán salir Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky para dar paso a algunos de los suplentes que sí fueron elegidos en los comicios generales.

El senador Antonio Barrios, líder de la bancada de Honor Colorado, explicó que el discurso del movimiento no ha variado desde junio del año pasado, cuando reclamaban que las bancas sean ocupadas por los legítimos ganadores.

“Hemos hecho el reclamo y lo vamos a seguir haciendo, porque son personas que no fueron electas ni proclamadas, entonces no deben estar sentadas ahí, entraron por la ventana”, afirmó Barrios en charla con Universo 970 AM.

A criterio Barrios, lo que correspondía era que los senadores electos como suplentes sean los convocados y no los candidatos que no lograron los votos suficientes para ingresar.

Barrios estima que debió haber sido una negociación entre Abdo Benítez y el entonces titular del Congreso, Fernando Lugo. “Hoy tenemos la pérdida de la institucionalidad en el parlamento, con dos personas que ocupan bancas que no le corresponden”, concluyó.

Rodolfo Friedmann habló este jueves y advirtió que no hay posibilidades de que presente su renuncia, aunque reconoció que conversaría con sus colegas.