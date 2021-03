En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el diputado Carlos Rejala (Hagamos) pidió públicamente al presidente Mario Abdo Benítez que renuncie a su cargo antes que se derrame más sangre, y anunció que, en caso que no renuncie, ya tiene preparado el documento oficial de pedido de juicio político, por mal desempeño de funciones, para presentar en la Cámara Baja.

“Presidente Mario Abdo Benitez, no vamos a soportar sus atroces latrocinios y robos hechos por sus camarillas y liderada por usted, y que hoy someta al pueblo paraguayo a la humillación de tener que enfermarse y tener que mendigar medicamentos que estaban robando de las instituciones públicas con consentimiento de las autoridades que usted designó. Hoy nos miente descaradamente diciéndonos que los medicamentos estaban y ocurre que Yacyretá tiene que salir a comprar de urgencia”, señaló.

“Usted nos miente todos los días con sus informes y no nos dice realmente donde está el dinero porque usted más que nadie sabe que ese dinero se malversó y se malgastó. No podemos permitir que esta humillación se refleje en represión a los compatriotas. Señor Mario Abdo, para evitar sangre entre paraguayos, renuncie y de un paso al costado, de lo contrario, vamos a impulsar el juicio político, que ya lo tenemos preparado, y nos veremos obligados a tener que llevar un mecanismo constitucional que puede implicar un desgaste más para el pueblo paraguayo que ya no tiene tiempo de sufrir este tipo de injusticias”, agregó.

Citó algunos puntos por el que Mario Abdo Benítez se merece el juicio político:

1. Ha sometido al Paraguay a niveles de caída en la producción económica que hace 20 años no veíamos.

2. Ha humillado al pueblo paraguayo, que actualmente tiene que vivir de subsidios, con transferencias que normalmente no llegan o es casi imposible acceder.

3. Ha intentado vender Itaipú a intereses foráneos, con tal de embolsarse probablemente beneficios personales para usted y su camarilla.

4. No ha hecho absolutamente nada para liberar al ex vicepresidente de la República y compatriotas secuestrados por grupos terroristas, para restaurar la paz en este país.

5. Ha dado vía libre para que la mafia organizada libere a más de 70 presos del país y manejen las cárceles a su antojo, permitiendo masacres internas con ausencia del Estado.

6. Ha creado una nueva marca país, permitiendo la exportación de cocaína con récord insuperable en Europa, con la vista cómplice de las autoridades que usted asignó.

7. Ha dilapidado la confianza que el congreso nacional y el pueblo le dio, depositando en sus manos más de 1900 millones de dólares para que atienda la salud de la gente que usted terminó malversando.

“Si Velázquez no reencauza el rumbo, será el siguiente en irse”

En otra parte de su comunicado, hace referencia al vicepresidente Velázquez y aseguró que si éste se niega a encauzar el rumbo de esta patria, será el siguiente para el juicio político.

“Estimados colegas Diputados, este es el momento de votar lo que el pueblo quiere, si Mario Abdo no renuncia, Juicio Político ya! Por mal desempeño en funciones, por todo lo mencionado anteriormente y por todo lo que sabemos que ha apañado y que la justicia haga después lo que tenga que hacer”, dijo.

“Señor Presidente, no tuvo la valentía de cambiar los destinos de esta Nación, ahora tenga la valentía de reconocer su derrota Política y renuncie, evitando un nuevo desgaste en su larga lista de fracasos”, indicó.

Ayer, la multibancada del PLRA en la Cámara Baja anunció que impulsará un juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El llanismo confirmó que también acompañará la iniciativa. Algunos partidos pequeños también darían su apoyo.

En cuanto a Honor Colorado, su líder en Diputados, Bachi Núñez, se encuentra en estado delicado de salud tras el diagnóstico de Covid-19, por lo que de momento ningún referente del movimiento respondió.

Respecto a la bancada de Añetete se da por hecho que no irá en contra del líder de su movimiento Mario Abdo Benítez.