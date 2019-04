El gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, respondió este viernes al diputado Miguel Cuevas, quien en pleno acto y ante la presencia del presidente Mario Abdo Benítez le reclamó que trabaje con los intendentes abdistas. “Le quiero pedir al gobernador Baruja que le pueda atender a los intendentes municipales. No estamos en política (campaña electoral). Quiero que le atiendas a los intendentes de Añetete”, había dicho.

En charla con la radio 970 AM, el político cartista señaló que no puede trabajar con personas que rechazan reunirse con él y además reveló que no mantiene contacto alguno con Cuevas. “Los intendentes que responden a él, no aparecen en las reuniones que convoco”, lanzó.

En ese sentido reveló que en noviembre pasado convocó a los intendentes a un encuentro con el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, pero no aparecieron los jefes comunales abdistas.

Baruja aseguró que tampoco enfocará su ayuda únicamente al sector de Cuevas. “Estoy trabajando con todos los sectores, sin distinción alguna. No estoy sectorizando, recibo a todas las personas que se acercan a la institución departamental”, aseguró.

En otro momento remarcó que es representante del Poder Ejecutivo en el departamento y que por ello siempre mantiene una relación institucional con el presidente Abdo Benítez. Añadió que en el ámbito político no están vinculados, ya que él pertenece al movimiento Honor Colorado.

Por último destacó que el Ministerio de Hacienda desembolsó siempre en tiempo y forma el dinero presupuestado para su gobernación.