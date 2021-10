“Yo no acostumbro estar en un lugar donde no me siento cómodo y valorado. Aparte de eso, con Horacio tenemos una relación de hace bastante tiempo y eso facilita que yo esté integrando el movimiento de Honor Colorado”, explicó Ramírez, en relación a su paso a Honor Colorado.

Señaló que no le agrada hablar mal de un lugar en el que estuvo, pero que en el futuro expondrá los motivos que lo empujaron a salir de Añetete.

El gobernador de Canindeyú y unos 15 a candidatos a intendentes de distintas localidades de este departamento, militan en el mismo movimiento.

“Esto también ya es con miras a lo que será el 2023, tengo ese compromiso de apoyar las candidaturas, pero creo que no es momento de hablar aún de eso, ya que están las municipales, pero seguro ya en octubre nos ocuparemos de eso”, dijo en entrevista con el diario La Nación.

Ramírez concluyó su carrera de futbolista en el 2010 e incursionó en la política aproximadamente tres años atrás.