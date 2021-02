“Acá quedó al desnudo por la propia confesión del abogado, que una estrategia jurídica fue dejada de lado por una estrategia política. Él hace las recomendaciones procesalmente correctas, pero las decisiones políticas. En todo momento buscó su detención, pero se obvia su irresponsabilidad indiscutible como presidente del partido”, dijo el senador Fernando Silva Facetti, en entrevista con el programa “Fuego Cruzado” del canal GEN.

El parlamentario responsabilizó a Alegre del vaciamiento de los fondos del partido, que hoy se encuentra quebrado con un embargo por 28.000 millones de guaraníes

En ese sentido, recordó que Alegre ya había sido denunciado por uso indebido de fondos públicos en las internas partidarias en el 2016. “Estoy seguro que si se escarba un poquito más, vamos a encontrar que los montos operados fueron siderales”, agregó.

Sobre su situación judicial, el senador dijo que se trata más de un “show mediático del propio Efraín Alegre. “No le deseo a nadie que esté adentro, ojalá se presente y litigue afuera. Pero, lo que sí deseo también es que haya justicia y acá hubo un abuso del dinero público que era responsabilidad directa de Efraín Alegre. Hoy el partido está quebrado económica y administrativamente por la responsabilidad de Efraín Alegre”, resaltó.

Sobre los mecanismos utilizados por Alegre para ejercer su defensa, Facetti señaló que “cuando un presidente de un partido político se jacta como herramienta, atacar la institucionalidad quiere decir que el sistema no funciona. Lo que está haciendo no es avanzar hacia una revolución pacífica, porque pacífica no puede ser nunca si no se respeta el Estado de Derecho”