Según el futuro ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, el mandatario electo Mario Abdo Benítez no intervendría en el caso de José María Ibáñez, quien integra su movimiento Colorado Añetete y está aferrado a su cargo.

“Mario Abdo Benítez sostiene la posición del gobierno de no inmiscuirse en cuestiones internas de otro poder del Estado”, sostuvo Villamayor en charla con radio Monumental. Agregó que la posición del futuro presidente del país contribuye a la institucionalidad de la República.

Sobre el silencio de Marito sobre la cuestión, el siguiente ministro del Interior comentó que su líder fue tajante y adelantó que no se inmiscuirá en el tema porque será una injerencia.

Resaltó que el tratamiento que se dio a la pérdida de la investidura de Ibáñez está en todos los medios de comunicación y que por lo tanto Abdo Benítez está al tanto de todo lo que ocurre en el ámbito político.

Por su parte, Villamayor indicó que no conversó con Ibáñez y que su criterio personal es no irritar a la ciudadanía. No quiso decir si debe renunciar Ibáñez. “Tiene que tomar la mejor actitud para él, su familia, el partido y el país”, dijo. “Depende de él y de nadie más”, aseveró.

Además de los escraches en su domicilio, Ibáñez fue declarado persona no grata en varios shoppings, restaurantes, tiendas de ropa y hasta en el club Centenario.

El diputado admitió haber utilizado dinero del Estado al hacer figurar a sus tres caseros como funcionarios de la Cámara de Diputados y cobrar el dinero que le correspondía a los mismos, poniéndolo en la cuenta de su esposa Lorena Plabst.

Por haber reconocido el delito, Ibáñez fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, bajo la promesa de reparar el daño, mediante la compra de un generador a un leprocomio y otras donaciones por valor de G. 5.000.000.