El legislador sostuvo que es fácil acatar una cuarentena total cuando se “mama” de la teta del Estado con un salario asegurado. Además, dijo que ya no se puede imponer de forma autoritaria medidas restrictivas sólo para el sector privado.

“La falta de vacunas no es responsabilidad del pueblo, es responsabilidad de los altos ejecutivos que hoy nos quieren meter de vuelta en cuarentena, por eso presidente, que paguen también ellos el costo de su ineptitud. Que paguen ellos la cuarentena total que le quieren imponer al pueblo. Que paguen ellos, y trabajen sin goce de sueldo, a ver si se animan a ‘analizar’ otra cuarentena total. Que paguen ellos, cada guaraní que le están sacando al pueblo cuando cierran el país”, cuestionó.

Rejala significó que el desafío a las autoridades no significa no trabajar, sino trabajar sin goce de sueldo, una “cuarentena de salarios” por lo menos hasta fin de año, y que afecte a todas las autoridades. “Que paguen ellos, y me incluyo, que cada diputado, senador, ministro de la Corte, ministro del Ejecutivo, presidente, vicepresidente, directores de Binacionales, todos entremos en cuarentena sin goce de sueldo por lo que dure la restricción. Pero cuarentena no significa dejar de trabajar, ojo, no señor, no nos podemos pegar ese lujo o, mejor dicho, no nos podemos pegar ese descaro cuando hay gente que está perdiendo su puesto laboral por medidas restrictivas como las que quieren imponer nuevamente desde el Ejecutivo”, aclaró.

Dijo que es fácil acatar una cuarentena total, cuando se mama del Estado, como el caso de la esposa del senador “Beto” Ovelar, que gana más de G. 100 millones de Itaipú. Agregó que “todo está mal en este país, todo. Desde la cabeza del Ejecutivo hasta estos semi dioses de las binacionales”.