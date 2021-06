En entrevista con radio Ñanduti, la precandidata a concejal de Arroyos y Esteros, Luz Martínez, denunció que su nombre no aparece en el padrón del Partido Liberal al cual está afiliada. "Me presenté a la mesa para votar y me dijeron que no figura mi nombre", se quejó la mujer.

La afectada refirió que la semana verificó todos sus datos y estaban completos, pero justo hoy en las elecciones no aparecen. “Es mucha impotencia y los de la Justicia Electoral me dicen que nada pueden hacer. Es una ineficiencia o un amaño político”, agregó.

Martínez, quien está afiliada desde los 18 años, comentó que esta situación afectaría su postulación porque los votos a su favor quedarían como nulos.