El diputado Carlos Rejala (Hagamos) instó a los senadores a no prestar el acuerdo a Federico González como director de Itaipú Binacional. Dijo que uno de los responsables del acta entreguista carece de ética para asumir el importante cargo.

“En nombre de todos los paraguayos de bien que creyeron en nosotros, insto a los senadores opositores, a que voten contra la traición e impulsen el rechazo a la designación de Federico González en Itaipú”, manifestó el legislador de Hagamos.

También pide a la ciudadanía que controle el sentido del voto de los legisladores de la Cámara Alta, y que aquellos que aprueben el acuerdo, sean condenados por la gente.

"Insto a la ciudadanía a que se mantenga atenta y condene a los senadores que acepten la designación de Federico González como director de Itaipú, por entreguista y apátrida”, dijo y recordó que González fue quién tuvo la misión de llevar la carta oficial de traición a la patria y quien además intimó al entonces titular de la Ande, Pedro Ferreira, a firmar el acta entreguista o renunciar. “El traidor es, fue y será traidor siempre”, aseveró.

Manifestó su preocupación sobre la renegociación del Tratado de Itaipú que debe hacerse en el 2023 porque se evidencia que Mario Abdo Benítez “quiere entregar nuestra soberanía energética”

“Todo lo que ocurrió en este período demuestra fehacientemente que este Gobierno entreguista no debe hacerse cargo de renegociar el tratado de Itaipú, porque corremos el riesgo de perder nuestra soberanía energética y de no lograr la reparación histórica que hasta ahora el pueblo paraguayo reclama. No entra en mi cabeza cómo es que Mario Abdo tiene la caradurez de ponerle al frente a quien nada más y nada menos fue el responsable del acta entreguista. Ojalá que los senadores hagan justicia”, expresó.