El ex candidato a la presidencia delPar­tido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Eduardo Nakayama mencionó ayer que la agrupación deberá solucionar sus conflictos internos para luego buscar el triunfo en las elecciones municipales y las genera­les.

“Si nosotros queremos ganar, primero debemos solucionar nuestros proble­mas internos, pero no quiere decir que todos estemos de acuerdo sobre un punto, ya que esto es política. Alegre debe abrirse para lograr la unidad, ya que eso es una uto­pía, pero al menos en algu­nos puntos debemos estar de acuerdo. Esto se debe llevar adelante como agenda par­tido para luego trazar como objetivo la agenda 2023”, sos­tuvo en una comunicación con la radio Ñandutí.

Nakayama señaló también que el internismo dentro del PLRA ha cansado no solo a sus simpatizantes, sino a la ciu­dadanía en general. Agregó que dentro de la nucleación ya no puede persistir la “polí­tica tradicional”,que se cen­tra en los conflictos entre los principales referentes y no en las discusiones de proyectos e ideas.

“Yo pienso que el internismo ha hecho mucho daño al par­tido y no solo al nuestro, sino a la política paraguaya. Las facciones son más fuertes que los partidos. Siempre estamos hablando del llanismo o efrainismo”, agregó.

El dirigente liberal afirmó también que el presidente del PLRA, Efraín Alegre, debe adoptar una postura“flexi­ble” en el partido con la fina­lidad de obtener victorias en los futuros comicios. “Alegre no tiene un camino fácil por el simple hecho que tiene la mitad de un partido en con­tra, y esa no es la posición más cómoda para gobernar. Él debe ir pensando en flexi­bilizar algunas cuestiones”, mencionó.

El PLRA se encuentra divido en dos movimientos princi­pales, liderados por Blas Llano y Efraín Alegre.