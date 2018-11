Un video compartido ayer vía Twitter muestra el momento en el que el diputado de Patria Querida, Sebastián Villarejo, recibe un mensaje de Whatsapp supuestamente de parte de Lilian González de Aguinagalde.

De acuerdo a la denuncia, la concejal de Ciudad del Este le habría enviado unas “instrucciones” para formular ciertas preguntas a la intendenta de dicha ciudad, Sandra McLeod de Zacarías, durante su comparecencia ante la comisión especial que estudia el pedido de intervención.

La diputada Rocío Abed (ANR) retuiteó el video en su cuenta personal con el siguiente mensaje: “A pesar de nuestras diferencias, a Villarejo, lo respeté HASTA HOY, pero recibir instrucciones de Lilian Aguinagalde en plena sesión de la Comisión….no lo puedo creer!! Botín a compartir, parcialidad manifiesta o deshonestidad intelectual??” (sic).

Lilian Aguinagalde, esposa del gobernador mas corrupto de todos los tiempos, dando instrucciones a Dip. Villarejo…

Lilian Aguinagalde, esposa del gobernador mas corrupto de todos los tiempos, dando instrucciones a Dip. Villarejo…

Compartiran el botin de la Intendencia de CDE….?

En entrevista con Radio Uno, Abed volvió a cuestionar la actitud de su colega y recordó que esta concejal -quien es esposa del exsenador y exgobernador de Alto Paraná Nelson Aguinagalde- fue una de las que impulsó la solicitud de intervención al municipio esteño.

“El respeto al que me refiero en el tweet no es un respeto como ser humano, es el respeto intelectual el que perdí porque yo lo veía como muy crítico y analítico. El tiene manejo de redes y vende esa imagen, pero por lo visto era puro papo y puro show porque mirá quién le da instrucciones”, manifestó a la 650 AM.

La diputada colorada indicó que Villarejo tiene la obligación como miembro de la comisión de analizar los documentos presentados y “no ser funcional o servil a una de las partes”.

Aseguró que es muy poco ético que en medio de una sesión como la de ayer en la que la intendenta estaba rebatiendo cada uno de los puntos el diputado de Patria Querida esté whatsappeando con intenciones de recibir instrucciones de Lilian Aguinagalde.

Abed sostuvo que los concejales de Ciudad del Este ya tuvieron la oportunidad de hacer su descargo y formular sus consultas, por ello no correspondería que Aguinagalde le escriba personalmente a Villarejo con esta intención en caso de que así fuera.

VERSIÓN DEL DIPUTADO SEBASTIÁN VILLAREJO

En entrevista con Radio 1000, el diputado Sebastián Villarejo (PQ) habló sobre el video publicado en Twitter y le restó importancia al hecho tildándolo como “una macanada”.

Según manifestó, una funcionaria de la municipalidad de Ciudad del Este habría sido la que lo filmó utilizando su teléfono celular durante la comparecencia de Sandra McLeod.

“Cuando uno no tiene nada que esconder no tiene problemas en mostrar las cosas, me hubieran pedido nomás y yo les mostraba los mensajes”, afirmó el diputado patriaqueridista, negando las acusaciones en su contra.

El mismo sostuvo que “cuando uno está en el proceso de transparentar las cosas y no hay argumentos se recurre a todo tipo de argucias”, refiriéndose al video utilizado para esta denuncia. Así también, recordó que su colega Rocío Abed es cuñada de Sandra McLeod y por ello habría una cuestión emocional en el asunto.

Si bien admitió que fue la concejal esteña la que le escribió ayer durante la audiencia, Villarejo retrucó la acusación asegurando que el contacto no estaba registrado en su celular, que no existe un historial anterior además de que había varios mensajes pendientes de ser leídos, lo cual puede observarse en el video publicado.