El senador Galaverna lamentó que “se puso de moda lo de hacer pública las sesiones, que el reglamento con toda prudencia y sabiduría establece que deben ser secretas”, en relación a la sesión conjunta entre la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se tocó la nominación de José Alberto Alderete como titular de Itaipú Binacional.

“Ruego que seamos más precavidos en próximas ocasiones, en que nuestro estatuto impone”, señaló Galaverna.

“Lamento profundamente que el senador Riera no haya venido a la sesión que hicimos de forma conjunta la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Relaciones Exteriores. Estoy seguro que se enteró que iban a estar los candidatos propuestos por el Ejecutivo para conducir Itaipú”, subrayó Calé.

Agregó que esa era la oportunidad de Riera de decirle de frente a Alderete todos los cuestionamientos que tiene hacia él. “A Enrique le tengo una estima, que a él le consta y mucha gente conoce. Me cuesta revertirle por el afecto que le tengo, pero esta vez se pasó de la raya”, refirió el senador.

Galaverna indicó que si Riera tiene evidencias de enriquecimiento ilícito de Alderete, que recurra a las instancias judiciales pertinentes.

Finalmente, el senador recordó que en su momento le embargó una “franca alegría” la designación de Riera como ministro de Educación, pero que quedó decepcionado cuando recurrió a él para que pueda atender a un funcionario. “Yo no le hice un pedido de cargo, ni nada por el estilo, pero me derivó con una secretaria. Me piché, pero me callé”, lamentó Galaverna.

Por su parte, el senador Enrique Riera dijo que a Galaverna “probablemente le cueste entender su postura, porque él sigue sus intereses y no sus convicciones, yo sí sigo las mías”.

Señaló que la designación de un cargo tan importante, como la presidencia de Itaipú, merece un mayor parámetro de análisis. “Sostengo que a mí no me merece la confianza para dirigir una institución y mucho menos, para renegociar la empresa más grande del mundo”, cuestionó Riera.

“Ante cualquiera me voy a callar, menos ante este señor (Galaverna) que está hace 30 años en el Congreso. No me voy a callar ante los bandidos que se ponen la camiseta del Partido y se hacen ricos a cuenta de ella”, apuntó el senador Riera.

Por último, el exministro aseguró que no tiene problemas en decirle frente a frente a Alderete lo que sea.