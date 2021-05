“Me animo a decir que el gran desafío no es pensar en una persona, sino pensar el proyecto país que queremos construir entre todos. Twitter es un fiel reflejo de la fragmentación social y la dificultad (cada vez mayor) que tenemos para construir acuerdos”, sostuvo en su respuesta la exministra.

Además, aclaró que no tiene ningún interés electoral. “Nunca tuve participación político-partidaria. Hoy, lejos de la función pública, me motiva encontrar y crear espacios que puedan contribuir a eso, a la construcción de un proyecto país, diferente, mejor. Y no solo esperar al ‘mesías’ salvador”, alegó. Esto teniendo en cuenta de que no es la primera vez que buscan lanzar su nombre como una opción electoral.

Dentro de su visión política, considera que la renovación de liderazgos es importante, pero no es suficiente. “Tenemos que iniciar una transición hacia un tipo de sociedad política más virtuosa y eso también depende de nosotros como ciudadanos. Va en paralelo”, sentenció.

La exfuncionaria del Estado sigue participando activamente en organizaciones civiles con miras a una formación integral y cívica de los jóvenes. Alejada de la función pública, su visión sigue enfocada en la construcción de espacios de debate que apuntan a un liderazgo reformado.