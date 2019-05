Tras la votación en el Senado se rechazó el veto del Presidente Mario Abdo al proyecto de jubilación de los médicos. El único que apoyó la postura del Ejecutivo fue Rodolfo Max Friedmann.

El padre del legislador disparó con todo contra este, diciendo que el voto que emitió desnudó su “cobardía” y su posicionamiento en contra de intereses populares.

“Solo quiero decir que no soy culpable de la estupidez e ignorancia de mi hijo, procuré enseñarle lo mejor, no logré. Pido perdón a toda la ciudadanía en especial a los médicos por tan cobarde actitud e ignorancia de este mequetrefe y sacartralla que cada vez que abre la boca para meter la pata, no soy culpable”, escribió Friedmann padre en sus cuentas sociales.

No es la primera vez que el propio padre del legislador, ataca de manera furibunda al congresista. En una ocasión ventiló a los medios que el senador es gay, y en otra incluso lo amenazó de muerte.