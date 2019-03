Exponen fallas de convención y critican: “Desean que jóvenes solo cuelguen globos”

El apoderado de la ANR, Eduardo González, mencionó que no considera válida la modificación del estatuto partidario al no considerar que la convención haya sido tal, al no cumplirse con los requisitos formales. Cuestionó que la decisión adoptada en la reunión ataca directamente a los jóvenes colorados.