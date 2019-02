En las últimas horas sonó el nombre del parlamentario, actualmente con prisión preventiva en la Cárcel de Viñas Cué, por narcotráfico, tráfico de influencias y otros, como una de las opciones del oficialismo colorado para las elecciones municipales de mayo próximo en la capital del Alto Paraná, de donde proviene.

Su abogado Álvaro Arias dijo desconocer esta posibilidad, debido a que se ocupa de las cuestiones jurídicas. En ese ámbito expresó que hasta el momento no hay impedimentos legales para lanzarse a la arena proselitista. Recordó incluso el caso de Lula da Silva, que estando en reclusión seguía siendo candidato a presidente del Brasil, hasta un mes antes de los comicios generales.

“En lo estrictamente jurídico persiste la presunción de inocencia, no está condenado, pero si se va lanzar o no, yo no sabría decir, es una cuestión política y la decisión la toma él tras escuchar los consejos de sus colegas”., afirmó Arias en contacto con Radio Monumental.

Con relación al proceso, Arias mencionó que seguirán buscando la obtención de la prisión domiciliaria, pero con una mayor cautela, tratando de disminuir las sospechas en contra de su defendido.

“Cuasi imposible”

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, si bien reconoció que no tiene impedimentos legales hasta tanto sea condenado, si hay impedimentos físicos, en alusión a su prisión y su imposibilidad de hacer campaña e incluso de ejercer si llegara a ser electo.

“Creo que él (Quintana) tiene que concentrarse en demostrar su inocencia, por eso es cuasi imposible que se candidate”, insistió.

Velázquez adelantó que desde Añeteté se buscará un candidato de consenso, teniendo en cuenta que hay demasiadas personas interesadas en la candidatura

Agregó que acudirá al Alto Paraná para conversar con todos los sectores y de esa manera evitar una interna sangrienta tanto en la capital como en los demás distritos del departamento.