El legislador y candidato a titular de la ANR, Enrique Riera, continúa formando su equipo político de cara a las internas del 12 de julio y a las municipales de noviembre próximo. El requisito principal es que los aspirantes estén “libres de manchas en su historial”, según señaló.

“Nosotros nos jactamos de ser la reserva del coloradismo, los perros me llaman minero, porque me encargo de busca los oro ku`i, los diamantes del partido, algunos no tienen doble apellido o experiencia, pero son gente sana”, explicó Riera en conversación con Universo 970 AM.

Algunos de los precandidatos confirmados son el periodista de canal 9 Diego Aguero, para la Intendencia de Villa Elisa y el exjugador Miguel Ángel “Peque” Benítez, para la comuna de Limpio.

“Se puso la camiseta albirroja, nos sacamos una foto e hicimos un acuerdo de pelear juntos y no tranzar con nadie”, comentó el senador que meses atrás dejó el movimiento Honor Colorado.

Otros nombres que ya forman parte de Esperanza Colorada son: el exdirector del Hospital del Trauma, Aníbal Filártiga, el almirante Guilermo López Moreira y el coronel Víctor Giménez.