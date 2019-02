La colorada Sandra McLeod puede volver a postularse a la Intendencia de Ciudad del Este, ya que no hay ningún instrumento legal que se lo impida y además existe un antecedente idéntico, según la lectura del diputado Jorge Ávalos Mariño.

La decisión de la Cámara de Diputados que destituyó por mayoría absoluta a Sandra McLeod de la Intendencia de Ciudad del Este, no impide que la depuesta pueda volver a candidatarse.

“No he encontrado disposición legal que prohíba a ella candidatarse, no la inhabilita, esto es una remoción”, expresó el diputado Jorge Ávalos Mariño.

Recordó que hay un precedente sentado por la entonces intendenta de Pedro Juan Caballero Angela Valdez, quien fue destituida pero posteriormente volvió a postularse en las internas del PLRA, aunque después perdió. No obstante, nadie cuestionó su proceder.

¿QUIÉN DESIGNA AL INTERINO?

Para el liberal Ávalos Mariño, según el artículo 10º de la ley general de intervención, es la Junta Municipal de Ciudad del Este la que debe elegir a un funcionario que cumpla el rol de intendente mientras el TSJE convoca a comicios y se elige a un nuevo jefe comunal.

“El artículo 12 habla de acefalía y se refiere al Gobierno Municipal, que está integrado por el intendente y la Junta Municipal, para que la Cámara pueda designar a un funcionario, no debe haber intendente ni Junta, en este caso la Junta no fue intervenida, por lo tanto, la Cámara no puede removerle a la Junta”, explicó Ávalos Mariño.

Agregó que si transcurrido un tiempo persiste la crisis en la Junta y no se decide nada, entonces podría intervenir la Cámara de Diputados, aunque tampoco hay un plazo para esto.