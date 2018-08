En los estudios de la 970 AM estuvieron este lunes Guzmán Ibarra, politólogo de la ONG “Semillas para la democracia”, y Santiago Peña, exministro de Hacienda y exprecandidato presidencial, para hacer una lectura de la coyuntura social, política y económica actual.

En la ocasión, Peña sostuvo que un Gobierno Nacional necesita que los ministros del Ejecutivo duren en su administración y puedan generar capital humano, tal como ocurrió en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, ya que allí fueron contratados 50 ingenieros e inmediatamente fueron a Brasil para participar de una maestría en Brasil y luego volver a insertarse en la institución pública.

El exsecretario de Estado mencionó que puede gustar o no el gobierno saliente, pero resaltó que contó con una línea, un orden y un estilo de liderazgo marcado, estos generaban una previsibilidad. “Hubo errores, pero se sabía cómo estaba distribuido el centro de comando. A mí el presidente me eligió como ministro de Hacienda por el currículum”, resaltó.

Señaló que actualmente se observa un panorama completamente diferente. “Estamos viendo es un archipiélago de poderes, no hay una línea conductora. Se distribuyó el poder con relación a los espacios políticos. No sabemos el estilo de liderazgo de Marito Abdo; no se le pide que sea como Horacio Cartes, pero tiene que tener un sello que permita al Estado resolver los problemas sociales”, indicó.

Siguió argumentando: “Mario Abdo hizo promesas y dijo que sí a todos en campaña, pero ahora se da cuenta que todos los cheques que dio no tienen fondos. Está generando un nivel de conflictividad muy grande. No puede más atender los teléfonos por los pedidos de cargos, según me contó una persona de Añetete”.

Pese a esa situación, Peña deseó el éxito rotundo al presidente que asumirá el mando en los próximos días

A su vez, el politólogo Guzmán Ibarra indicó que los nuevos gobiernos deben ver dónde se cometieron errores y a partir de allí comenzar a impulsar las reformas. Añadió que entre los desafíos están la educación y la generación de empleos.

Por otra parte resaltó que Paraguay se caracteriza por contar con un presidencialismo de coalición con el Poder Legislativo, por lo que el mandamás necesita tener el acompañamiento de los parlamentarios. “Perder la mayoría en el Congreso genera una serie de conflictos. Yo creo realmente que aquí, el presidente no tiene poder. Habría que hacer un balance de las atribuciones del presidente para gobernar”, consideró.

Respecto a la estrategia de Marito al no vincularse en el Congreso, el experto dijo que el mismo está en un equilibrio incómodo. “Salir a respaldar una parte, tendrá sus efectos. Si saca su apoyo a un diputado (caso José María Ibáñez), se tenía que ver cuál iba a ser el efecto. Tomar o no tomar una posición, es una posición, un mensaje que se da”, puntualizó.