Paraguayo Cubas decidió no participar de la sesión extraordinaria en el cual tratan el pedido de su pérdida de investidura. A su salida, el exparlamentario dejó un mensaje en sus redes sociales.

“SALIENDO del oscuro parlamento… RUMBO al país que todos nos merecemos!”, escribió Paraguayo Cubas, en su cuenta de twitter al momento en que el Senado trataban su pérdida de investidura.

Su frase estaba adjuntada a una fotografía suya saliendo por el pasillo de la sede parlamentaria.

Cubas se retiró del Congreso, sin participar de la sesión extraordinaria donde se trató su pérdida de investidura, porque consideró que se trata de una “conspiración” en su contra.

“La lucha no es acá, la lucha es allá afuera, la diplomacia no sirve”, manifestó Cubas antes de retirarse. Dijo además que él no incurrió en tráfico de influencias, como sí lo hicieron sus colegas.