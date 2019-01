Se trata de Manuel Emiliano Martí Rolón, quien ocupa el cargo de jefe de Departamento de Denuncias y Seguimiento de Faltas Administrativas, dependiente de la Dirección de Asuntos Internos y Seguimiento de Casos de Corrupción y Administrativos, de la Dirección General de Asuntos Internos y Anticorrupción de la Senad. Su salario ronda los 4 millones de guaraníes

Manuel es hijo de Zully Rolón, quien es la actual directora administrativa de la Senad y es una operadora política del ministro Arnaldo Giuzzio, con quien incluso se candidató al cargo de senadora.

El joven aparentemente ingresó a la institución pública sin haber concursado, aunque en su defensa justificó que la ley de la Función Pública lo avala, al tratarse de un cargo de confianza.

En un escrito difundido en las redes sociales, Emiliano Martí esgrime que trabaja para el Estado desde los 18 años y que fue Ordenanza, Auxiliar, Secretario, Asistente de Directorio, Abogado Junior Dictaminante, Jefe de Departamento, y hasta Director.

“Nunca una denuncia, nunca una equivocación, nunca planillerismo (conste que me lo han ofrecido varias veces), nunca un mal paso, y lo más importante nunca un partido político al cual responder”, dijo.

Señaló que es mentira que se esté beneficiando de las arcas públicas como un “nepotista” más. “(…) Estoy capacitado y trabajo desde las 06:30 hasta las 16:00, no vengo, marco y me voy, como quisieron dar a entender. A las personas que me están jugando éste duro castigo, en vano, y no necesario les digo, si tanta envidia tienen, laburen, prepárense, hagan cursos, esfuercen su intelecto, no se dediquen al chisme, ni a las denuncias falsas, recuerden que estoy acá para regular y controlar la conducta de ustedes en la institución, ya me va llegar el momento de darles el “vuelto” que les corresponde, pero yo no lo haré con la poco honorable estrategia de recurrir a la prensa que responde a “cualquiera”, menos a la verdad”.