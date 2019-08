“El presidente tiene que recuperar su jefatura, no solo su liderazgo, porque si va a seguir siendo manejado e influenciado por un sindicato de rascabuches, el final es previsible, pero las consecuencias son imprevisibles”, argumentó en conversación con la radio Universo 970 AM.

Euclides Acevedo indicó que no existe una élite profesional que administre las cuestiones de Estado y que esto permitió que se desestabilice el país. Si bien hoy estamos ante la desaparición momentánea del juicio político, la crisis sigue latente y hay una lentitud en la toma de decisiones, de acuerdo con el mismo.

El experto señaló que existe incertidumbre por la falta de claridad en la conducción gubernamental. Al no haber esta conducción, las situaciones se vuelven erráticas.

“En política, nuestro folclore mediocre en la gestión, se puede maquillar, pero eso no se puede hacer en la economía; no nos pueden hacer pasar de boludos”, lanzó respecto a la recesión económica, que se vio más golpeada por la crisis política.

El analista mencionó que el lunes cambiaron al titular y consejeros del Instituto de Previsión Social (IPS), pero que hoy jueves aún no hay sustitutos; esta lentitud no permite que se recupere la tranquilidad necesaria para que el país siga adelante, a su parecer. “No sé si siguen desojando margaritas o no hay acuerdo. Siempre hay personas para ocupar los cargos”, acotó.

De acuerdo a su visión, el destino sería una nueva crisis cuyo desenlace es impredecible. “En este momento el Gobierno tiene que ser audaz, no solo cambio de hombres sino que de estrategias”, puntualizó.