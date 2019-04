POR ROSSANA ESCOBAR M.

rossana.escobar@gruponacion.com.py

Unos 10 funcionarios, víctimas de disminución de salario que acudieron a la Justicia, salieron victoriosos y ahora esperan cobrar indemnización de unos G. 200 millones cada uno. Es decir, la arbitrariedad de Friedmann de bajar el sueldo a estos empleados costará unos G. 2.000 millones.

Así también, otra veintena de funcionarios, entre contratados y nombrados, fueron despedidos injustificadamente por Friedmann al asumir como gobernador de Guairá. No todos demandaron ante la Justicia, pero dos personas que accionaron judicialmente estiman indemnizaciones de entre G. 300 millones y G. 500 millones.

Johana Gavilán, funcionaria despedida por Friedmann, dijo que tiene la sentencia de reposición de la Corte Suprema de Justicia desde el 10 de marzo del 2014, pero que el ex gobernador se pegó el lujo de desacatar en todos estos años gracias a sus influencias políticas. “Nunca se dio por enterado, no se daba por notificado, prohibía que los funcionarios de mesa de entrada reciban las notificaciones. No hubo un juez que le haga cumplir la ley”, comentó la afectada.

Gavilán señaló que el actual gobernador Vera la citó para mañana lunes en la institución y para ir tramitando su reincorporación luego de 5 años de estar fuera.

Consultada sobre el monto de la indemnización que estima cobrar, refirió que solo en salarios caídos asciende a G. 324 millones. Si se suman los aguinaldos, intereses, preaviso y demás beneficios, el monto puede dispararse a G. 500 millones.

Por su parte, Silvia Antar, funcionaria a quien Friedmann primero le bajó el sueldo de G. 4,1 millones a G. 3,5 millones y dos años después la despidió, manifestó que ya tiene todas las instancias judiciales ganadas. El 3 de abril pasado recibió la última notificación de la Corte, que también debe notificarse a la Gobernación de Guairá.

“Tengo 25 años de antigüedad en la gobernación, primero me callé y no demandé porque sabía de las fuertes influencias que tiene este señor, pero luego me animé y gané totalmente. Ellos ya no apelaron las resoluciones judiciales, dejaron caer el caso”.

Antar estima que por lo bajo solo en salarios caídos cobrará G. 200 millones a la institución, además de las diferencias por el sueldo que le bajaron, etc.

Todas las sentencias a favor de los afectados son con costas para la Gobernación de Guairá.

Timoteo Nill, otro afectado por disminución de sueldo o rubro, comentó que en su momento Friedmann se valió de una acción de inconstitucionalidad de cargos de confianza que las gobernaciones habían conseguido. Con esta medida judicial, ellos creaban y ubicaban a sus adherentes en los famosos puestos de confianza y desechaban a los que no eran sus seguidores.

Nill sostuvo que su categoría es el de secretario departamental y que se le bajó su rango en la época de Friedmann en la gobernación. El funcionario judicializó su caso, tiene ganada la primera instancia. Según comentó, tiene aproximadamente G. 170 millones a su favor, “hasta el momento”.

SE HARÁ CARGO DE PAGOS

El gobernador Vera confirmó que su administración se hará cargo de las millonarias indemnizaciones y no demandará a Friedmann por este perjuicio.

Consultado si le hará pagar a la gobernación la falla de Friedmann, el actual jefe departamental refirió que como autoridad debe salvar el caso “institucionalmente”. “Voy a ver la cantidad de gente que hay que reposicionar y cómo hacer para pagar , un arreglo respectivo, que nos esperen un poco para poder pagarles”.

Sobre la responsabilidad de Friedmann en este perjuicio a la institución, Vera dijo “con Friedmann tengo que hablar mano a mano y preguntarle por qué hizo esto”.

Ratificó que van a acatar las órdenes judiciales. “Estamos estudiando con el equipo jurídico cómo afrontar todo esto. Es una lección de que no podemos hoy por hoy sacarle nomás a alguien nombrado, antiguo, sin previa justificación, sin un sumario”, acotó.

SEPA MÁS

VARIAS IRREGULARIDADES

Cabe recordar que la administración de Friedmann está minada de irregularidades. Informe de auditoría de Contraloría permanece cajoneada, Fiscalía no investiga y el ex gobernador se privilegia de protección.

Friedmann hasta ahora no explica cómo hizo su tío Rolando Alfaro, ex secretario de obras de la gobernación, para cargar 23.820 litros de combustible de una sola vez.

O cómo hicieron para suministrarse 11.530 litros de gasoil en el tiempo récord de 7 minutos, según constató la auditoría de Contraloría de los ejercicios 2015/2016.

De dónde sacó US$ 1 millón para constituir SA con su mamá, una humilde vendedora de empanadas a quien el hijo atribuyó herencia de G. 2.500 millones para conformar empresa.

Tampoco rinde cuentas de por qué sus pozos artesianos costaron el doble de lo que licitaron otras gobernaciones, las meriendas de los escolares que no se distribuyeron en los períodos correspondientes, etc.