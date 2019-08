En la propia carpa del coloradismo, desde el movimiento de Honor Colorado señalan que no es recomendable para el oficialismo acelerar la marcha sobre un tema que merece reflexión y cordura.

“Estamos observando y esperemos que se rectifiquen rumbos. Honor Colorado no solo en estos temas tiene discordia con el Gobierno, en muchos otros temas como la situación económica y mucho más. Desde nuestro punto de vista el Gobierno puede aprovechar esta oportunidad y hacer bien las cosas…Si fuese el Poder Ejecutivo no lo trataría de cualquier forma (el juicio político) lo trataría habiendo tenido una mayoría firme y tranquila en la Cámara de Diputados. Hay que ser prudentes y tranquilos, hay que tener una claridad en lo que se resuelva para no arrepentirnos”, declaró el diputado Justo Zacarías, del sector cartista.

El mismo subrayó que las investigaciones que llevan a cabo tanto el Ministerio Público como la bicameral integrada para el efecto, deben emitir sus resultados, y que recién después de ello debe surgir una evaluación y una decisión sobre el asunto.

En la mañana de este lunes en instituciones públicas se realizaron “invitaciones” a funcionarios para concurrir masivamente a las plazas del Congreso para manifestarse en contra del juicio político. En contrapartida, partidarios del juicio harán lo propio, lo cual hace crecer el temor de que se produzcan choques entre los unos y los otros.