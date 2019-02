El senador Antonio Barrios (Honor Colorado) mencionó a la 970 AM que su colega Zacarías Irún le reveló que en la primera sesión ordinaria del Parlamento va a renunciar a sus fueros, por lo que no corresponde pedir ahora el quite de este blindaje para ser investigado por la justicia.

El congresista resaltó que a lo anterior se suma que el año pasado se acordó tratar otros pedidos similares, como el desafuero de la senadora Desirée Masi, al inicio de la actividad legislativa de este 2019.

Así también, Barrios resaltó que ZI planteó realizar un debate público con los fiscales que lo imputaron, para demostrar así que la investigación en su contra es irregular.

El entrevistado además comentó que la intervención del municipio de Ciudad del Este se manejó de manera irregular. “Las caretas están cayendo. Nosotros desde Honor Colorado venimos denunciando una persecución abierta y manifiesta”, dijo.

A su parecer, la designación de Celso “Kelembu” Miranda como nuevo intendente es totalmente legal.