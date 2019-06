El liberal Enrique Salyn Buzarquis cuestionó a los llanistas y advirtió que si ellos continúan en el PLRA, él tendrá que salir del partido, pues no se siente representado por dicho sector, al que acusa de negociar acuerdos con todos los Gobiernos de turno.

“Yo por lo menos no quiero seguir en el mismo partido, en algún momento, mirando el 2023, o se van ellos o yo, personalmente estoy pensando en no seguir”, afirmó Enrique Salyn Buzarquis en conversación con la 1020 AM.

Aseguró que los llanistas no representan al liberalismo del Paraguay, ya que solo se trata da un grupo que solamente se dedicó a mercar con la política durante todo el periodo de transición.

Recordó que el llanismo siempre estuvo con el Gobierno de turno, sin importar el partido y en tal sentido citó a Nicanor, Fernando Lugo, Federico Franco y Horacio Cartes, con quienes se alió este sector.

Consultado acerca de qué ganan los llanistas al mantener alianzas con el oficialismo, Buzarquis tiró duras acusaciones y afirmó que uno de los tantos negociados es el caso de la empresa de seguridad privada del IPS.

“Es fuerte pero es la verdad, terminó el momento de hacernos de los diplomáticos”, sentenció el senador efrainista.

Este pensamiento no solo está en cabeza de Buzarquis, pues el apoderado general del PLRA (efrainista), Rubén Ocampos, planteó la posibilidad de expulsar a todos los llanistas del PLRA, o bien que los efrainistas formen su propio partido.