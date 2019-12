Cuando honraba al expresidente Eligio Ayala por su natalicio, el senador liberal Blas Llano indicó que hasta el momento no hay otro político de esa misma talla, por su capacidad intelectual y ejercicio de poder público. Aunque sí resaltó que existen numerosos liberales que se asemejan en su honestidad, incluyéndose él.

“Es un tema de actitud. De ordenar la finanzas públicas, no hacer vito con el dinero público o pedir capacidad para ejercer la función pública, claro que no cuesta. Uno no tiene que dejar de influenciar por los amigos, correligionarios y parientes, que presionan mucho”, alegó.

Llano resaltó que sigue los pasos del expresidente liberal, pero que sería muy presuntuoso decir que es su discípulo. “Soy más bien un admirador. Me falta demasiado (para ser igual a él). Yo no llego ni a lo talones, ojalá alguien pueda, mucho menos Efraín Alegre. Él no me llega ni a los talones”, arremetió cuando se le consultó al respecto.

Por otra parte, el titular del Congreso anunció que tampoco asistirá a la misa de Caacupé el 8 de diciembre porque a pesar de ser católico no es practicante, por lo que a su parecer será muy hipócrita ir ahora que es autoridad, siendo que en años anteriores no llegó a ir. Justificó además que el Paraguay es un Estado laico.